Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: #4 (WEB1) W.E.B Windenergie AG: nachhaltige Bürgerbeteiligung in Windenergie - Kapitalerhöhung jetzt in zwei Phasen"Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast", heute mit Dr. Michael Trcka, CFO der W.E.B Windenergie AG. Thema: Kapitalerhöhung bei der W.E.B AG für das eigene Wachstum und den Bau weiterer Windräder und Photovoltaikanlagen. Phase 1: Investoren kaufen online Bezugsrechte, mit denen diese dann Aktien zu je 85 Euro erwerben können. Phase 2: ab Mitte Oktober bietet das Unternehmen zusätzliche Aktien zwischen 95 und 105 Euro an. Derzeit sind am Unternehmen 4.500 Aktionäre beteiligt. "Wir erwarten etwa 20 bis 25 Mio. Euro. Damit wollen wir bestehende Bauprojekte in Österreich ...

