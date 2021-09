Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar nahezu unverändert gezeigt. Er notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1806 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,1807 Dollar gehandelt worden war. "Dem Euro ist es erneut gelungen, sich ober halb der 55-Tagelinie zu festigen, was zunächst positiv zu beurteilen ist", schreiben die Helaba-Analysten in einer technischen Betrachtung des Euro-Dollar-Kurses.Die ...

