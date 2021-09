DJ Ehemalige Büro- und Buchhaltungssoftware WinOffice pro 5.x ist jetzt der neue beste "OfficeFreund" - WinOffice pro 5.x wird weitergeführt und hat seit 2021 einen neuen Namen bekommen: OfficeFreund

München (pts010/16.09.2021/08:55) - Für mehr als 20 Jahre war die vielfach bewährte Büro-, Buchhaltungs- und Rechnungssoftware WinOffice pro 5.x auf über 40.000 PC-Arbeitsplätzen im Dauer-Einsatz. Diese noch immer echte Allround-Software für Unternehmer jeder Größe und jeder Branche sorgte stets für Ordnung und Effizienz in Büros in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 31. Mai 2021 ist diese Ära zu Ende. Die Weiterführung läuft nun unter dem Namen OfficeFreund. Bestehende WinOffice pro 5.x User können einfach und wie gewohnt weiterarbeiten. Entwickler und CEO Dipl.-Ing. Arnold Spatz garantiert auch in Zukunft für die einfache, intuitive und vor allem 100-prozentige Bearbeitung und Abwicklung der gesamten anfallenden Organisations-, Papier- und Büroarbeit. Informationen zum neuen OfficeFreund und Download der Software gibt es unter der Webadresse: https://www.officefreund.de

Büroarbeit, Rechnungswesen, Marketing und Schriftverkehr sind stetigem Wandel unterworfen!

Dipl.-Ing. Spatz zu seinen Beweggründen der Veränderung: "Uns ist seit jeher die intuitive Bedienung unserer Software für alle Mitarbeiter in Organisation, Marketing, Verkauf und Buchhaltung besonders wichtig. Daher darf auch der Umstieg von der bereits bekannten Oberfläche von WinOffice pro 5.x für alle User kein Problem sein und es müssen auch tatsächlich keine Änderungen vorgenommen werden, damit der Umstieg für die Mitarbeiter auf OfficeFreund quasi wie im Schlaf erfolgt. Dennoch haben wir im Hintergrund in den Verarbeitungsprozessen und vor allem im Netzwerkbetrieb wesentliche Verbesserungen programmiert und den Einsatz deutlich beschleunigt."

Alle Büro-Vorgänge bei OfficeFreund sind in höchstmöglichem Maße automatisiert: - Warenverkehr - Korrespondenz - Angebote - Kostenschätzungen - Auftragsbestätigungen - Rechnungen - ABO-Rechnung - Schlussrechnung - Lieferscheine - Buchhaltung - Gutschriften - Bestellungen...etc.)

Für Erstanwender gratis - und Umzugs-Gutscheine für bisherige WinOffice-pro-5.x-User

OfficeFreund ist quasi der gute Freund aller Unternehmer! Das Programm ist, wie sein Vorgänger, eines der effizientesten und einfachsten Software-Angebote für die gesamte Büroarbeit im deutschsprachigen Raum. Dabei bleiben alle von den Usern heiß geliebten Vorzüge von WinOffice pro 5.x erhalten. "Darum ist auch der Umstieg ein Kinderspiel. Die Vollversion von OfficeFreund gibt es zudem für Erstanwender in einer Jahres-Gratis-Testversion zum Sofortdownload. Für Verwender der älteren Versionen von WinOffice pro 5.x gibt es Umzugs-Gutscheine, um nahtlos auf die neue Software umzusteigen", so Dipl. Ing. Spatz.

Gratis-E-Book mit allen Erklärungen zum Einsatz der Software und Gutschein zum Download: https://www.officefreund.de /eBook

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

