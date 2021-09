Am Mittwoch hatte DER AKTIONÄR angesichts von Gerüchten noch vor einer Verschiebung von "Battlefield 2042" gewarnt - nur wenige Stunden später kam dann diese Ankündigung seitens Electronic Arts:"Electronic Arts gibt heute eine Änderung des Starttermins von Battlefield 2042 bekannt, das nun weltweit am 19. November 2021 veröffentlicht wird", heißt es in der offiziellen Ankündigung vom Mittwoch. Begründet wurde die Verschiebung des ursprünglich am 22. Oktober geplanten Release-Termins mit "unvorhergesehen ...

