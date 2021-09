Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben - das hat sich gestern beim DAX gezeigt. Nach einem kaum bewegten Handelstag rutschte der deutsche Leitindex am Nachmittag auf 15.616 Punkte runter. Vorbörslich scheint der DAX heute auf einem ähnlichen Niveau in den Handel zu starten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.