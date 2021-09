HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Wacker Neuson von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 31 Euro angehoben. Nach einem Gespräch mit dem Management des Baugeräteherstellers äußerte sich Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie optimistischer hinsichtlich der Stabilität der Lieferketten. Mit Blick auf den jüngsten Kursrückschlag und die geringen Erwartungen an das Jahr 2021 hält er das Chance/Risiko-Verhältnis für attraktiv./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012

