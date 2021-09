Die Continental-Aktie ist am Donnerstag mit einem dicken Minus gestartet. Anleger sollten sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Antriebstechnik-Sparte von Continental startet am Donnerstag separat unter dem Namen Vitesco an der Börse. Die Conti-Aktionäre bekommen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt. Sprich: Für fünf Continental-Aktien wird je ein Vitesco-Papier in die Depots gebucht.Kurz nach 9.00 Uhr wird in Frankfurt der erste Preis für die Papiere von Vitesco ...

