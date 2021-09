Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax fester ++ On Holding mit fulminantem Börsendebüt ++ Varta tut sich schwer ++ Robinhood Markets erhöht Werbung.

> MÄRKTE & KURSE | Nach einem eher durchwachsenen Start in Handel schwenkten die großen US-Indizes am Mittwoch wieder auf Erholungskurs ein. Die anziehenden Ölpreise stützten dabei den positiven Trend ebenso wie die überraschend gute Stimmung der Unternehmen im Bundesstaat New York, die durch den Empire-State-Index abgebildet wird. Der Index legte gegenüber dem Vormonat deutlich zu, während die Analysten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten. Der Dow Jones verbesserte sich um 0,68 % auf 34.814 Punkte. Der S&P 500 (+0,85 % auf 4.480 Punkte) und der Nasdaq 100 (0,78 % auf 15.503 Punkte) stiegen ebenfalls deutlich. Im Dax ergibt sich heute eine Sondersituation: Continental spaltet heute seine Antriebssparte Vitesco ab, die dann für einen Tag als 31. Wert im Dax verbleibt. Ansonsten dürften vor dem großen Verfallstag am morgigen Freitag keine großen Bewegungen im deutschen Leitindex zu erwarten sein. Nach den Verlusten zur Wochenmitte ging der Dax heute Morgen auf Erholungskurs und eröffnete 0,32 % fester bei 15.666 Punkten.

Ein glänzendes Börsendebüt legte der Schweizer Laufschuhhersteller On Holding hin.

Den vollständigen Artikel lesen ...