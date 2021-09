Nussbaum (ots) -Ab Oktober 2021 ist Senfsaat Selen Hevert 200 µg von Hevert-Arzneimittel exklusiv in der Apotheke erhältlich. Das Besondere an Senfsaat Selen Hevert 200 µg: Es ist vegan, enthält Selen aus rein pflanzlichen Quellen und verfügt über eine hohe Bioverfügbarkeit und Bioaktivität.Das Multitalent SelenSelen ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Als Baustein zahlreicher Enzyme ist es im Körper an vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress und somit vor Zellschädigungen durch freie Radikale. Auch für das Immunsystem und die Schilddrüse spielt Selen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus hilft das Spurenelement bei der Erhaltung gesunder Haare und Nägel und unterstützt bei Männern die Bildung der Spermien. Zu den Symptomen eines Selenmangels gehören zum Beispiel Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Haarausfall, schuppige und blasse Haut, verminderte Spermienproduktion bei Männern und Störungen der Schilddrüsenfunktion. In Europa findet sich relativ wenig Selen in dem dort angebauten Getreide und Gemüse, da die Böden vergleichsweise wenig Selen enthalten. Tierische Lebensmittel wie Fleisch, Eier und Fisch enthalten meist eine ausreichende Menge an Selen. Schwierig wird die Versorgung mit Selen allerdings für diejeningen, die Fleisch nur ab und an verzehren oder für Veganer und Vegetarier. Zwar enthalten auch pflanzliche Lebensmittel wie Pilze, Kohl- und Zwiebelgemüse, Linsen, Spargel und Nüsse Selen, jedoch nicht so viel, dass damit der Bedarf ausreichend gedeckt wird. Die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, zum Beispiel in Form von Selenkapseln, kann dabei helfen, den täglichen Bedarf an diesem Mikronährstoff zu decken.Senfsaat Selen Hevert 200 µgDa Schwarzer Senf (Brassica nigra) besonders viel Selen enthält, eignet sich die Pflanze hervorragend als Quelle für ein natürliches Selenpräparat wie Senfsaat Selen Hevert 200 µg. Das schonende Verfahren bei der Herstellung des Senfsaatextraktes sorgt für eine ausgezeichnete Qualität sowie hohe Bioverfügbarkeit und Bioaktivität. So kann das pflanzliche Selen besonders gut vom Körper aufgenommen und verwertet werden. Das in Deutschland produzierte Präparat ist vegan, gut verträglich und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Pro Kapsel enthält es 200 µg Selen. Um den Körper gut mit Selen zu versorgen, genügt 1 Kapsel täglich. Ab Oktober 2021 ist Senfsaat Selen Hevert 200 µg (60 Kapseln, PZN 17444273) exklusiv in der Apotheke erhältlich.Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Naturheilkundespezialisten unter www.hevert.de.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Stefanie BrenneisenHevert-Arzneimittel GmbH & Co. KGIn der Weiherwiese 155569 Nussbaumwww.hevert.deTel.: +49 6751-910-120E-mail: presse@hevert.deOriginal-Content von: Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153307/5021627