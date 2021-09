Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Angebot an neuen Bankanleihen ist zuletzt deutlich gestiegen, so die Analysten der Helaba.Allein am Dienstag und Mittwoch habe es zusammen sechs Einträge im Volumen von 5 Mrd. EUR gegeben und die Pipeline sei noch gut gefüllt. So hätten sich beispielsweise die Luminor Bank und die Alpha Bank in Stellung gebracht. Die neue Ware werde gut aufgenommen und negative Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Sekundärmarkt scheine es nicht zu geben. Im Gegenteil: Die ASW-Spreads hätten sich zuletzt und im Wochenvergleich eher eingeengt, wobei kaum ein Unterschied gemacht werde zwischen Senior-Non-Preferred- und Senior-Preferred-Bankanleihen. Das Verhältnis dieser Spreads tendiere auf niedrigem Niveau seitwärts. ...

