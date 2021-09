Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte entwickelten sich im August auf breiter Basis freundlich, wobei die Märkte in den USA und in Japan etwas besser als die europäischen Märkte abschnitten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...