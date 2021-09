DJ Hellofresh verdoppelt sein globales Tech-Team

FRANKFURT (Dow Jones)--Um in weitere Märkte zu expandieren und in bestehenden Märkten die Marktanteile erhöhen zu können, investiert der Kochboxenversender Hellofresh massiv in Personal. 1.000 neue Tech-Mitarbeiter für die Entwicklung und Skalierung maßgeschneiderter Softwarelösungen werden in Berlin, New York, Toronto, Sydney und Boulder eingestellt, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Das globalen Tech-Team werde dadurch verdoppelt.

