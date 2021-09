Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) stellte gestern im Rahmen des Kapitalmarkttages die Eckpunkte der neuen und deutlich forcierten Wachstumsstrategie vor. Beim Kapitalmarkttag, der in hybrider Form als Präsenzveranstaltung im FIFTY HEIGHTS in Frankfurt am Main und online stattfand, waren mehr als 150 Investoren, Analysten und Pressevertreter vertreten. Unter dem Motto "Creating Value by Mastering Special Situations", erläuterte der Vorstand die forcierte Wachstumsstrategie der Mutares. Das aktuelle Marktumfeld führt zu einem massiven Anstieg der Opportunitäten für Mutares. "Wir wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...