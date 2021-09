Vorgestern hatte ich geschrieben, dass sich derzeit eine Wende im Anlegerverhalten abzeichnet. So werden Rücksetzer nicht mehr vollständig zurückgekauft, sondern Kurserholungen eher verkauft. Und das war auch nach Versand der vorgestrigen Börse-Intern wieder der Fall. Doch genau wie vorgestern, haben auch gestern wieder Inflationsdaten für etwas Entspannung und Kurserholungen gesorgt. Nachlassende Inflationssorgen durch sinkende US-Importpreise So kam es in den USA bei den Importpreisen überraschend ...

