In Österreich fehlen laut Wirtschaftskammer (WKÖ) bis zu 8.000 Lkw-Fahrer. Der Personalmangel wird sich aber noch weiter verschärfen: Von den derzeit rund 100.000 berechtigten Lenkerinnen und Lenkern werden in den kommenden zehn Jahren 20 Prozent in Pension gehen, hieß es von WKÖ zur "Kleinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe)."In der Obersteiermark gibt es bereits Lkw, die stillstehen, weil das Personal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...