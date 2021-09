Die DIC Asset AG goes green: Der börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist hat danach erstmals in der Unternehmensgeschichte eine unbesicherte und festverzinsliche grüne Unternehmensanleihe 2021/26 über 400 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgereicht. Der mit 2,25% p.a. verzinste Green Bond wurde erfolgreich bei institutionellen Kapitalmarktanlegern in Europa vermarktet, wo er auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...