Unterföhring (ots) -- Mit der KiKA-Player-App werbefrei und sicher tausende Qualitätsinhalte von KiKA kostenfrei und jederzeit auf Abruf sehen- Die beliebtesten Mediatheken von ARD, ZDF, ARTE, TVNOW und jetzt KiKA sind in einer Übersicht im Bereich für TV-Mediatheken auf Sky Q verfügbar- Weitere Stärkung von Sky Q als führende All-in-One-Plattform- Die große Vielfalt auf Sky Q: Mediatheken und Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify und DAZN - vieles davon in bester UHD- und HDR-QualitätUnterföhring, 16. September 2021 - Der KiKA-Player, die kostenlose Mediathek vom Kinderkanal von ARD und ZDF, ist ab sofort auf Sky Q verfügbar. Damit wächst der Bereich für TV-Mediatheken weiter und Sky KundInnen können mit den kostenlosen Mediatheken von ARD, ZDF, ARTE, TVNOW und jetzt dem KiKA-Player ihr Lieblingsprogramm per Abruf sehen.Mit dem KiKA-Player können Sky Kund:innen werbefrei und sicher tausende Qualitätsinhalte von KiKA kostenfrei und jederzeit auf Abruf sehen. Täglich stehen viele neue Kinderserien, Kinderfilme, Dokumentationen, Magazine, Nachrichten zum Lernen, Entdecken und Spaß haben bzw. informieren bereit.Von "KiKANiNCHEN" und "Feuerwehrmann Sam" über "Team Timster", "KiKA LIVE", "Löwenzahn" bis "Checker Tobi" oder "Die Pfefferkörner" - Die Mediathek bietet einfachen und schnellen Zugriff auf über 5.000 Qualitätsinhalte für Drei- bis 13-Jährige. Die Inhalte stehen auch im geschützten Raum in Kombination mit dem Sky Kids Mode bereit, womit die angezeigten Videos für Vorschulkinder beschränkt werden.Die KiKA-Inhalte erscheinen künftig auf der Bedienoberfläche von Sky Q Seite an Seite mit Sky Programmen und Inhalten weiterer starker Partner. Der Zugang zum KiKA-Player ist ganz einfach: App öffnen und los geht's. Das kostenlose Angebot von KiKA kann ohne vorherige Anmeldung abgespielt werden.Mit der Integration des KiKA-Players baut Sky Q seine Position als innovative All-In-One-Plattform weiter aus. Damit dürfen sich die Entertainment-Fans auf Sky Q über eine nie da gewesene Content-Vielfalt freuen, zum unverändert günstigen Preis von nur 12,50 Euro pro Monat. Sky Q bietet ZuschauerInnen ihr gesamtes Fernsehprogramm einfach an einem Ort: die gesamte Vielfalt von Sky linear und auf Abruf, Free-TV-Sender, Komfortfunktionen wie die Sky Q Sprachsteuerung, individuelle Empfehlungen und die Inhalte der beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify und DAZN - vieles davon in bester UHD- und HDR-Qualität.Max Ehrhardt, Director Product & Proposition bei Sky Deutschland: "Mit der Integration des KiKA-Players wächst die Mediatheken- und App-Vielfalt auf Sky Q weiter um ein bei Familien besonders erfolgreiches Content-Angebot. Wir stärken weiter die Position von Sky Q als innovative All-in-One Plattform."_________________________________________________________________________Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.