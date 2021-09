SAP-Calls mit 108%-Chance bei Kursanstieg auf 130 Euro

Trotz einiger deutlicher Kurskorrekturen geht es mit dem Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) seit ihrem Absturz vom vergangenen Herbst nach oben. Seit ihrem Tief vom 2. November 2020 bei 90 Euro näherte sich der Aktienkurs Anfang September 2021 sogar wieder der Marke von 130 Euro an. Danach beförderten Gewinnmitnahmen die SAP-Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 122,60 Euro.

In den neuesten Expertenanalysen wird die SAP-Aktie mit Kurszielen von bis zu 144 Euro (Baader Bank) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Kann die SAP-Aktie in den nächsten Wochen wieder die Marke von 130 Euro erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 19.11.21, BV 0,1, ISIN: DE000PH4PTW7, wurde beim SAP-Aktienkurs von 122,40 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro gehandelt.

Wenn sich die SAP-Aktie in spätestens einem Monat auf 130 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,68 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 116,603 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 116,603 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR8TVY0, wurde beim Aktienkurs von 122,40 Euro mit 0,63 - 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 130 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,33 Euro (+108 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,27 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,27 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC9XG85, wurde beim Aktienkurs von 122,40 Euro mit 1,26 - 1,27 Euro taxiert.

Kann sich die SAP-Aktie auf 130 Euro steigern, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,97 Euro (+55 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de