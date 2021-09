Alternatives haben bei Investoren in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklungs setzt sich laut einer Gemeinschaftsstudie von Amundi und Preqin auch in diesem Jahr fort. Preqin, der weltweit führende Anbieter von Daten, Analysen und Marktinformationen zu Alternative Assets, hat zusammen mit Amundi den Bericht "Alternative Assets in Europa 2021" veröffentlicht, der Investoren verlässlichen Daten zu Alternatives bieten soll. Die Studie untersucht, wie sich die Branche der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...