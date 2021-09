Leinfelden-Echterdingen / München (ots) -Remax Germany und die Planethome Finanzierung GmbH gründen gemeinsam einen neuen digitalen Baufinanzierer: Im Rahmen eines Joint Ventures gehen die beiden führenden Unternehmen im Immobilienvermittlungs- und Baufinanzierungsbereich mit der Maxxfinance GmbH an den Start. Immobilienkäufer erhalten damit künftig alle Services rund um das Eigenheim aus einer Hand - von der Anfrage nach einem Objekt zur Eigennutzung oder Kapitalanlage bis zur Auszahlung der erforderlichen Kreditsumme. Mit Maxxfinance können Interessenten ab Oktober 2021 auf Kredite von 500 angeschlossenen Finanzierungspartnern zurückgreifen. Die persönliche Finanzierungsberatung ist vollständig online möglich."Die Nachfrage nach Immobilien bleibt anhaltend hoch und die Kaufabwicklung geht immer schneller über die Bühne. Interessenten wünschen sich zunehmend sämtliche Services aus einer Hand - und setzen dabei auch auf digitale Angebote. Mit Maxxfinance können wir bei der Finanzierung hervorragende Konditionen ebenso wie eine schnelle Abwicklung garantieren und beides verbinden mit den Vorteilen einer vollständigen Online-Beratung. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Planethome Finanzierung GmbH einen erfahrenen Partner gewinnen konnten, mit dem wir in der Lage sind, unsere Kunden künftig über die gesamte Customer Journey zu begleiten", sagt Kurt Friedl, CEO und Gesellschafter von Remax Germany und Mitgründer der Maxxfinance GmbH.Mit der Maxxfinance GmbH erhalten neben privaten Immobilienkäufern auch Investoren und Gewerbetreibende eine maßgeschneiderte und individuelle Baufinanzierung. Grundlage dafür ist eine enge und bis ins Detail abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Remax Maklern und Maxxfinance Finanzierungsberatern. Eine umständliche Suche nach Objektunterlagen erübrigt sich ebenso wie ein langwieriger Bankenmarathon bei der Identifizierung von individuell zugeschnittenen Kreditangeboten.Full Service mit durchdachter Aufgabenverteilung"Kaufinteressierte erhalten auf Wunsch bereits bei der Immobilienberatung individuelle Informationen zur Finanzierung - in direktem virtuellem Kontakt mit einem unserer MAXXfinance Finanzierungsberater. Dabei wird aus Angeboten von über 500 Partnern kundenindividuell die beste Lösung mit höchster Servicequalität und Geschwindigkeit selektiert. Somit verfügen Kunden über einen sofortigen Überblick über die auf sie maßgeschneiderten Kreditlösungsangebote. Ich freue mich sehr, unsere hohe Fachkompetenz, langjährige Erfahrung und diversen Alleinstellungsmerkmale in unser Joint Venture einzubringen", sagt Dieter John, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Planethome Group GmbH und ebenfalls Mitgründer der Maxxfinance GmbH.Die beiden Partner verteilen die Verantwortung auf gemeinsamen Schultern: Remax übernimmt den Roll-Out, das Marketing und die Verwaltung. Die Durchführung der Online-Finanzierungsberatung ebenso wie die Implementierung von Technologien liegt wiederum vollständig in den Händen der Planethome Finanzierung GmbH.Über die MAXXfinance GmbHDie MAXXfinance GmbH ist ein im Jahr 2021 gegründeter digitaler Baufinanzierer. Die Vision des aus einem Joint Venture von RE/MAX Germany und der PlanetHome Finanzierung GmbH hervorgegangenen Spin-offs: Für Menschen den Kauf einer Immobilie so einfach wie möglich zu gestalten. Mit MAXXfinance haben Immobilienkäufer schnellen Zugriff auf Kredite von über 500 Finanzierungsanbietern. Auf diese Weise wird eine maßgeschneiderte und individuelle Finanzierung innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. Eine enge Zusammenarbeit zwischen RE/MAX Maklern und dem MAXXfinance Berater sorgt für schnelle Prozesse. Kunden umgehen damit eine umständliche Suche nach Objektunterlagen ebenso wie einen langwierigen Bankenmarathon. Ergänzend zum persönlichen Service der Finanzierungsberater setzt MAXXfinance konsequent auf neueste Technologien und Prozesse, die deutliche Mehrwerte schaffen. Mehr Informationen stehen in Kürze bereit unter www.maxx-finance.com.Pressekontakt:Kontakt PR-Agenturschmitt kommuniziert.Michael C. SchmittKaiserstraße 3680801 München+49 89 90411928maxxfinance@schmitt-kommuniziert.dewww.schmitt-kommuniziert.deKontakt UnternehmenMAXXfinance GmbHSamina JulevicKohlhammerstraße 670771 Leinfelden-Echterdingen+49 711 933 263-30presse@maxx-finance.comOriginal-Content von: MAXXfinance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158614/5021760