Nürnberg (ots) -- Der erste ITP-Patiententag von Novartis am 25. September 2021 bietet Betroffenen und Angehörigen die Möglichkeit, Antworten auf dringende Fragen rund um die Diagnose und Symptome der Immunthrombozytopenie (ITP) zu erhalten.- In Vorträgen und Workshops vermitteln Experten Wissen zur ITP und geben Ratschläge für den Umgang mit der chronischen Autoimmunerkrankung.Am 25. September 2021 findet von 09:30 bis 13:45 Uhr der erste virtuelle ITP-Patiententag von Novartis statt.Die Schirmherrschaft übernimmt Prof. Dr. med. Axel Matzdorff, Experte für Immunthrombozytopenie und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Asklepios Klinikum Uckermarck.Während der virtuellen Veranstaltung vermitteln Medizin-Experten Patient:innen und Angehörigen Informationen zu Diagnose, Symptomen und zum persönlichen Umgang mit der Immunthrombozytopenie im alltäglichen Leben.Zudem bietet der Patiententag Raum für den aktiven Erfahrungsaustausch und Dialog zwischen Betroffenen und Fachärzten, der Patient:innen dabei helfen kann, ihre Erkrankung und Symptome besser zu verstehen und Antworten auf persönliche Fragen zu erhalten.Anmeldungen zur Online-Teilnahme sind über https://www.leben-mit-itp.de/service/patiententag möglich.Die auch als Werlhof-Krankheit bekannte Immunthrombozytopenie ist eine seltene Autoimmunerkankung des blutbildenden Systems. Bei der ITP erkennt das Abwehrsystem des Körpers die eigenen Blutplättchen (Thrombozyten) als Fremdkörper und baut diese zunehmend ab. Thrombozyten spielen jedoch eine wichtige Rolle bei der Blutstillung - sind zu wenige verfügbar, kann dies zu einer erhöhten Blutungsneigung führen. Zu den sichtbaren ITP-Symptomen gehören unter anderem verstärkte Hämatombildung, Nasen- oder Zahnfleischbluten und kleine Einblutungen unter der Haut (Petechien). Viele Patient:innen leiden zudem unter nicht sichtbaren Symptomen, wie Müdigkeit und starken Erschöpfungszuständen (Fatigue).Die Sorge um die Blutplättchenzahl kann den Alltag der Betroffenen bestimmen und Symptome der ITP können ihre Lebensqualität einschränken. Eine passende Therapie kann Patient:innen in den meisten Fällen mehr Lebensqualität zurückgeben.Über https://www.leben-mit-itp.de/service/patiententag sind das ausführliche Programm sowie tagesaktuelle Informationen zur Veranstaltung abrufbar.Referenzen1. Onkopedia, Leitlinie Immunthrombozytopenie (ITP). Verfügbar unter https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/immunthrombozytopenie-itp/@@guideline/html/index.html (Letzter Zugriff: 14.09.2021.)Über NovartisNovartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 110.000 Menschen aus über 140 Nationen beschäftigt. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 7.000 Mitarbeiter an zehn Standorten.