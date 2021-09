München (ots) -Auch infolge der Corona-Krise berichten viele psychologische Hilfsstellen aktuell von einem enormen Ansturm. Mit einer Spende in Höhe von 5.470,50 Euro finanziert die Bayerische dem Münchner Verein "Die Arche - Suizidprävention und Hilfe in Lebenskrisen e.V." eine zusätzliche psychologische Honorarkraft. Damit kann der gemeinnützige Verein hilfesuchenden Menschen in den nächsten Monaten zusätzlich etwa 100 Beratungstermine anbieten."Als Versicherer unterstützen wir aus einem starken Kollektiv heraus Menschen in Not", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Als wir davon erfahren haben, dass Die Arche in ihrer Arbeit zur Suizidprävention aktuell an der Kapazitätsgrenze arbeitet, stand für uns fest: Jetzt greifen wir denen unter die Arme, die Menschen Tag für Tag in den dunkelsten Stunden ein wenig Hoffnung zurückgeben."Für das Zustandekommen der Spende beteiligten sich viele Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen gemeinsam an der deutschlandweiten Klimaschutz-Aktion "Stadtradeln". Diese hat das Ziel Menschen zu motivieren, möglichst viele Alltagsstrecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.Für jeden zurückgelegten Fahrrad-Kilometer lobte der Vorstand der Bayerischen einen Spendenbetrag aus. Im dreiwöchigen Aktionszeitraum legten die Teilnehmer der Versicherungsgruppe insgesamt 10.494 Kilometer zurück, sparten damit rund 1.543 Kilogramm klimaschädliches CO2 und sammelten eine Spendensumme in Höhe von 2.735,25 Euro - die der Vorstand kurzerhand auf 5.470,50 Euro verdoppelte."Gerade in Zeiten wie diesen kam die Spende wie gerufen.", sagt Heidi Graf, Geschäftsführerin der Arche. "Seit einigen Monaten haben die Anfragen zugenommen und wir wussten kaum, wie wir die Not von vielen Hilfesuchenden beantworten können. Vor allem junge und sehr junge Menschen geraten aktuell auch aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen an den Rand ihrer Möglichkeiten und suchen den Kontakt zu uns."Die Arche wurde 1969 gegründet und betreibt seitdem eine Beratungsstelle in München-Schwabing. Hauptaufgabe des Vereins ist die ambulante Suizidprävention und Krisenintervention. Dazu bietet die Arche Beratung für Menschen in Lebenskrisen, bei Suizidgefährdung und nach einem Suizidversuch. Außerdem berät sie Menschen aus dem Umfeld einer suizidgefährdeten Person sowie Menschen, die in ihrem Umfeld von einem Suizid betroffen sind.die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 620 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,9 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeMoritz Rebhan, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8285,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5021765