Vor wenigen Tagen kam es zu einem großflächigen Stromausfall in Dresden. Im Stadtgebiet fielen Ampeln aus, Straßenbahnen blieben stehen und mehrere Personen mussten aus Aufzügen befreit werden. Nur kurz darauf waren vorübergehende Blackouts in Wiesbaden, Bielefeld und Rosenheim zu beobachten. Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass diese Stromausfälle nur die ersten Vorboten von umfassenden Störungen und Versorgungsengpässen sind. André Fischer erklärt in seinem neuen Aktienreport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...