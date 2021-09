Linz (www.anleihencheck.de) - Die kanadischen Verbraucherpreise erreichten im August mit 4,1% den höchsten Stand seit 2003, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Preistreiber seien besonders die hohen Benzin- und Dieselpreise gewesen. Gestern habe der Rohölpreis ebenfalls um 2,0% angezogen, da die Nachfrage nach Öl steige. Ursache dafür seien die Rückgänge der Lagerbestände in den USA nach dem Hurrikan Ida und der US-Impffortschritt, der zu mehr Öffnungsschritten in den USA führe. ...

