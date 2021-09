Zur Novelle der Altholzverordnung soll noch in diesem Jahr der Referentenentwurf vorliegen. Man werde dann "zügig unter der neuen Regierung weiter machen", so dass die Novelle zum "Jahreswechsel 2022/23" in Kraft treten kann, kündigte Thomas Richter vom Bundesumweltministerium gestern im Rahmen des Altholztages des BAV in Köln an. Novellierungsschwerpunkte aus Sicht der Verbände wie auch des Ministeriums ...

