Prognose angehoben - die Deutsche Rohstoff AG erhöht aufgrund verschiedener Faktoren ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2022. So soll der Konzernumsatz, der zunächst auf 70 bis 75 Mio. Euro beziffert wurde, in 2022 bei 98 bis 106 Mio. Euro liegen. Das EBITDA soll demnach von 47 bis 52 Mio. Euro auf nunmehr 70 bis 76 Mio. Euro in 2022 steigen. Im Jahr 2021 ...

