DJ BASF startet Partnerschaft mit Chinas Batteriehersteller CATL

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF geht in seinem Geschäft mit Batteriematerialien eine Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL ein. Die Zusammenarbeit werde sich auf Kathodenmaterialien sowie das Batterierecycling konzentrieren, teilten beide Unternehmen mit. Entwickelt werden solle eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien, hieß es weiter.

Die Partnerschaft soll auch den Ausbau der Präsenz von CATL in Europa unterstützen. Angaben zu finanziellen Details der Kooperation wurden nicht gemacht. CATL, der weltweit größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, baut in der Nähe von Erfurt eine neue Batteriefabrik, die Ende 2022 ihre Fertigung aufnehmen soll. BASF errichtet eine Fabrik für Batteriematerialien in Schwarzheide und ebenfalls dort eine Prototypanlage für die Wiederverwertung von E-Auto-Batterien, die Anfang 2023 in Betrieb gehen soll.

September 16, 2021 05:03 ET (09:03 GMT)

