In unserem wöchentlichen Marketing-Briefing geht es heute darum, mit welchen Themen sich die Menschen aktuell beschäftigen und wie sie durch Marken am besten anzusprechen sind. Der Urlaub ist durch, die Bundestagswahl noch nicht, Corona und die Folgen auch nicht und der Klimawandel schon gar nicht. In solchen Zeiten ist es gerade für Unternehmen gar nicht so einfach herauszufinden, welche Themen bei den Menschen im Mittelpunkt stehen und vor allem, wie die Menschen durch Marken und für Marketingbotschaften zu erreichen sind. Helfen können da Studienreihen wie Pilot Rada...

Den vollständigen Artikel lesen ...