Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) ist in diesem Jahr wieder einmal sehr erfolgreich. Auch wenn sich die Anteilsscheine im Moment in einem Dip befinden, konnte die Aktie von 159 Euro auf das bisherige Kursniveau von 282 Euro zulegen. Das ist wirklich bemerkenswert und entspricht einer Plusperformance von ca. 77 % seit Jahresanfang. Wo die Aktie von Sea Limited stehen würde, wenn sie um die Hälfte korrigiert, können wir daher recht einfach sagen: Knapp unter dem Wert, mit dem sie in das neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...