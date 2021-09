Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will über seinen Ableger Xpeng Heitech ab 2024 elektrische Flugautos auf den Markt bringen. Das in der Entwicklung befindliche Modell Voyager X2 bietet zwei Passagieren Platz. Xpeng Heitech wurde bereits 2013 gegründet und wird von Xpeng-Gründer und -CEO He Xiaopeng finanziell unterstützt. Das Startup entwickelt kein eVTOL für Lufttaxi-Dienste, sondern wirklich ...

