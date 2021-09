Berlin (ots) -Die Digitalkonferenz VISION.A powered by NOVENTI und APOTHEKE ADHOC begeisterte Anfang September in Berlin die Teilnehmer:innen: Konferenz, Location, Speaker:innen - allesamt erhielten starke Bewertungen. Der Trailer fasst die wichtigsten Momente zusammen: https://www.youtube.com/watch?v=40YCK9g20zk. Fest steht bereits: Die nächste VISION.A findet am 30. März 2022 in Berlin statt.Nach der Pandemie-bedingten Verlegung in diesem Jahr wird die Konferenz in Zukunft wieder im Frühjahr stattfinden: Am 30. März 2022 geht VISION.A erneut im Kino International über die Bühne - mit mehr Gästen, mehr Speaker:innen, noch mehr Networking. Aber eben auch knapp 100 Tage nach dem offiziellen Start des E-Rezepts und mit den ersten Erkenntnissen, was die neue Bundesregierung im Gesundheitsbereich plant."VISION.A hat Anfang September den Startschuss gegeben für das Comeback der Live-Erlebnisse und des Networkings im Apotheken- und Pharmamarkt. Im März 2022 wird alles im Zeichen einer neuen Gesundheits- und Apothekenpolitik stehen. Deshalb wird VISION.A am 30. März die wohl spannendste Konferenz, die wir bislang veranstaltet haben", sagt Thomas Bellartz, VISION.A-Initiator und Herausgeber von APOTHEKE ADHOC.In wenigen Tagen wird bereits die Möglichkeit bestehen, Tickets zu reservieren; das Programm wird im Oktober vorgestellt, ebenso die Ausschreibung für die VISION.A Awards 2022.Vorträge, Paneldiskussion, Live-Podcast und Awardverleihung von VISION.A 2021 können Nutzer:innen übrigens kostenlos streamen unter vision.apotheke-adhoc.de.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/5021967