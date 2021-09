Adobe greift in der Commerce-Cloud den großen Konkurrenten Shopify an und weitet sein bereits umfassendes Angebot rund ums Online-Shopping um Zahlungsdienste aus. Bei den Anlegern kommt dieser Schritt gut an - die Aktie von Adobe legte in einem schwachen Gesamtmarkt am Mittwoch rund 2,5 Prozent zu.Die Abonnenten der Cloud-Plattform für Verkäufer "Adobe Commerce" mussten sich in der Vergangenheit selbst um einen Zahlungsdienstleister kümmern und diesen integrieren. Am Mittwoch kündigte Adobe jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...