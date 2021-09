Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagmittag fester notiert. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 11.55 Uhr mit plus 0,58 Prozent bei 3.684,43 Punkten. Gestützt auf eine klar positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen geht es auch für den heimischen Aktienmarkt in die Gewinnzone. Zuvor hatte der ATX zwei nahezu unveränderte Handelstage mit plus 0,06 Prozent bzw. plus 0,01 Prozent absolviert.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...