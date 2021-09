ThyssenKrupp verkauft die Edelstahltochter AST aus Italien an Arvedi. Bergbauaktivitäten gehen an FLSmith aus Dänemark. Es ist also derzeit einiges in Bewegung bei ThyssenKrupp. Auf einem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte es dazu und zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...