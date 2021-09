Der Gütersloher Medienriese Bertelsmann und sein marokkanischer Partner Saham wollen mit dem Börsengang des Call-Center-Betreibers Majorel zusammen bis zu knapp 900 Millionen Euro einnehmen. Majorel nannte am Donnerstag am Firmensitz in Luxemburg eine indikative Preisspanne von 32 bis 39 Euro pro Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...