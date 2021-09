Netflix: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte es bei der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) weiter nach oben gehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Netflix-Aktie schwenkte nach einer starken Rally im Juli 2020 nach einem Hoch bei 575,37 USD in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese hielt trotz eines neuen Allzeithochs im Januar 2021 bei 593,29 USD bis 01. September 2021 an. Erst an diesem Tag gelang der Ausbruch. Anschließend zog der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 615,60 USD an. In den letzten Tagen kam es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel auf die Unterstützung bei 575,37 USD zurück. Gestern zeigte sich wieder leichtes Kaufinteresse.

Ausblick: Die kleine Abwärtsbewegung der letzten Tage kann als Pullback an die große Seitwärtsbewegung eingeordnet werden. Die Aktie kann an dieser Stelle wieder nach oben drehen. Ein Anstieg bis ca. 710 USD ist möglich. Sollte der Aktienkurs aber unter 556,99 USD abfallen, dann wäre der Ausbruch ein großer Fehlausbruch. In diesem Fall müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 467,54-458,97 USD und damit an die untere Begrenzungszone der Seitwärtsbewegung gerechnet werden."

Gelingt der Netflix-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Kursziel von 710 USD ein Anstieg um weitere 5 Prozent auf 610 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 580 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 850 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH4SUN8, Bewertungstag 15.10.21, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 581,60 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,177 USD mit 2,69 - 2,73 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie innerhalb des nächsten Monats um 5 Prozent auf 610 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,49 Euro (+28 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 555,589 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 555,589 USD, BV 0,01, ISIN: DE000SF4DVC0, wurde beim Netflix-Kurs von 581,60 USD mit 0,23 - 0,25 Euro quotiert.

Beim Netflix-Aktienkurs von 610 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,46 Euro (+84 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de