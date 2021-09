Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie profitiert weiter von teurem Polysilicium und einer hohen Nachfrage in seinen Chemiebereichen. Daher hob das Münchner Unternehmen seine Jahresprognosen für Umsatz und operatives Ergebnis am Mittwoch nach Handelsschluss erneut an. An der Börse kam dies bei den Anlegern gut an.Die jüngste Geschäftsentwicklung stimmt die Wacker-Führung zuversichtlich. Das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...