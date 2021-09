Das Unternehmen hat noch Start-up-Charakter und ist deshalb möglicherweise besonders interessant. Als Big-Data-Spezialist zählt die seit Dezember 2020 börsengelistete Cogia AG Konzerne wie BMW oder Lufthansa zu ihren Kunden. Dabei geht es um KI-basierte Lösungen in Bereichen wie Customer Experience, Competitive Intelligence, Social Media und Web Monitoring, Text Mining und Open Source Intelligence. Software as a Service bzw. Abo-basierte Angebote sorgen für wiederkehrende Umsätze und somit eine hohe Visibilität. Durch die Übernahme von elastic.io wird das Kerngeschäft in Zukunft wohl deutlich beschleunigt.



