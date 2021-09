Köln (ots) -Im Rahmen der diesjährigen ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November beschäftigen sich alle Programme und Ausspielwege der ARD mit dem Thema "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". Die 900 Volkshochschulen in Deutschland sind offizieller Kooperationspartner und flankieren die ARD-Themenwoche durch Bildungsangebote und Initiativen. Darunter ist auch das Medienbildungsprojekt "Hörpfade", bei dem Bürgerinnen und Bürger den Wandel ihrer Heimat darstellen und dabei mit ARD-Hörfunkprofis zusammenarbeiten, um Audios für eine deutschlandweite "klingende Landkarte" zu erstellen. Außerdem wird im Rahmen der ARD-Themenwoche über eine Auswahl lokaler Initiativen berichtet, die die Volkshochschulen gestartet haben, um Menschen vor Ort in diesem Wandel zu begleiten.Kooperation beim Projekt "Hörpfade"Verschiedene Volkshochschulen bundesweit - in Ehingen, Erfurt, Falkensee, Völklingen und in den Landkreisen Bamberg und Gießen - bieten im Wintersemester Kurse an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untersuchen, wie sich bei ihnen in der Region Arbeiten, Wohnen und Zusammenleben verändern. Über die Ergebnisse ihrer Recherchen berichten sie in selbstproduzierten Audios. Unterstützt werden die Kurse von Reporterinnen und Reportern von BR, HR, MDR, RBB, SR und SWR. Als Mediencoaches helfen sie beim Aufnehmen, Texten, Sprechen und Produzieren. Die fertigen Audios werden auf der "Klingenden Landkarte" des Projekts "Hörpfade" (https://www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/stiftung-zuhoeren/hoerpfade-kooperation-vhs-100.html) sowie auf der Website der ARD-Themenwoche themenwoche.ard.de (https://www.br.de/themenwoche/index.html) veröffentlicht.Wer mitmachen will, wendet sich direkt an die jeweilige Volkshochschule oder schreibt eine Mail an hoerpfade@br.deIsabella Schmid, Leiterin der Medienkompetenzprojekte im BR: "Wir wissen, wie groß die Verbundenheit der Menschen zu ihrer Region ist. Sie beobachten, wie sich ihre Heimat wandelt und können durch ihre Teilnahme am Projekt ,Hörpfade' andere daran teilhaben lassen. Wir sind gespannt, welche Entwicklungen und Initiativen sie mit Hilfe unserer Mediencoaches vorstellen und welche neuen Hörpfade sie durch unser Land legen werden."Julia von Westerholt, Direktorin des Deutschen Volkshochschul-Verbands: "Ich freue mich, dass Volkshochschulen über Bayern hinaus das Projekt ,Hörpfade' aufgreifen: Volkshochschulen behandeln vielfach den Strukturwandel vor Ort als Thema, damit sich die Menschen im Gespräch darüber austauschen können, wie sich Lebensverhältnisse verändern und wie man die Veränderungen mitgestalten kann. Das Projekt ,Hörpfade' dokumentiert solche Reflexions- und Diskussionsprozesse und lässt so auch andere daran teilhaben."Das Projekt "Hörpfade" gibt es schon seit zehn Jahren in Bayern als Kooperation der Medienkompetenzprojekte des Bayerischen Rundfunks mit dem Bayerischen Volkshochschulverband, bvv, und der Stiftung Zuhören. Seitdem sind dort mehr als 300 Audios entstanden, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Heimatregion aus verschiedensten Blickwinkeln porträtieren. Anlässlich der ARD-Themenwoche und mit Unterstützung weiterer Landesrundfunkanstalten konnte das Angebot deutschlandweit ausgeweitet werden.Über die ARD-Themenwoche:Gleichwertige Lebensverhältnisse in Dörfern, Städten und Regionen sind das Thema der 16. ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". Von 7. bis 13. November beschäftigen sich die ARD Mediathek und alle Programme von ARD, Das Erste und den Landesrundfunkanstalten mit der Frage, wie die Transformation in eine zukunftsfähige Gesellschaft gelingen kann.Pressekontakt:Bayerischer RundfunkPressestelleAnna Martin, Telefon: 089 5900 10551Karen Zoller, Telefon: 089 5900 94554presse.themenwoche@br.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5022073