In Wien und Graz läuft mit dem "eTaxi Austria Projekt" demnächst ein groß angelegter Testlauf zur Erprobung einer neuartigen automatisierten Ladetechnik an. Dabei verknüpft sich das E-Fahrzeug am Unterboden mit einem Ladepad am Taxistand. Ein Ansatz, der auch andere Flottenbetreiber reizen könnte. Wir haben die Details dazu. * * * Das "eTaxi Austria Projekt" ist eine durch und durch österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...