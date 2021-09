Die Preise von Erdgas und Erdöl nehmen wieder an Fahrt auf. Kann die OMV davon profitieren?Die Zahlen der OMV (AT0000743059) zum 1. Halbjahr waren ausgezeichnet. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um 73 % auf 13,7 Mrd. Euro, wobei das 2. Quartal mit einem Zuwachs von 132 % auf 7,3 Mrd. Euro überdurchschnittlich zum Halbjahresabschluss beitrug und die aktuell hohe Dynamik bei der OMV widerspiegelt. Im Hinblick auf das operative Ergebnis vor Sondereffekten erreichte die OMV sogar das höchste Niveau in der Unternehmensgeschichte. Die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...