FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Shell von 1937 auf 1871 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Hubbard geht in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zunächst nicht von einer Normalisierung der hohen Gaspreise aus. Er hob seine Preisprognosen bis 2023 an./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2021 / 07:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MLX29

SHELL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de