HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 282 Euro belassen. Der Analyst Sebastian Bray spricht nach einer Chemie-Branchenkonferenz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem Stimmungsumschwung um 180 Grad gegenüber dem Vorjahr. Bei den meisten Unternehmen brumme das Geschäft. Bei den Anlegern stünden allerdings die Verfügbarkeit von Rohstoffen und steigende Kosten im Fokus./ag/tih



ISIN: IE00BZ12WP82

