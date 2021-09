Die Bundestagswahl in Deutschland findet in zehn Tagen statt und die drei Kanzlerkandidaten stellen sich nahezu täglich den kritischen Fragen der Bürger. Wer zukünftig das Land mitregieren wird, das ist derzeit noch offen. Für die CDU/CSU steht viel auf dem Spiel, denn sie droht in die Opposition abzusteigen. Der Wahlkampf wird immer härter und die Fragen der TV-Gäste kritischer. Unterschwellig schwingt zunehmend Angst und Panik beim Thema Klimawandel mit - welcher Kanzlerkanzlerkandidat kann die Welt retten? Aber werden auch die richtigen Fragen gestellt?

Den vollständigen Artikel lesen ...