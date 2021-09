Wallisellen (ots) -Ein selbstbewusster Auftritt mit einem starken Design und neuen Fahrer-Assistenzsystemen sowie fortschrittlichen Mild-Hybrid-Antriebslösungen: Mit einem umfassenden Facelift macht Ford die aktuelle Generation seines Kleinwagen-Bestsellers Fiesta fit für den Start in die nächste Produktionsphase. Der in Köln-Niehl gebaute Drei- und Fünftürer vereint ab sofort ein kraftvolles Design-Update sowie Assistenz- und Konnektivitäts-Lösungen auf dem aktuellen Stand der Technik mit einer Vielfalt an Ausstattungslinien, die sich künftig mit eigenständigen Design-Elementen klarer voneinander unterscheiden werden.Sein Debüt feiert auch der Ford Fiesta ST, der ebenfalls ein Facelift erhält.Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100877752