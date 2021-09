Osnabrück (ots) -Lettischer Staatspräsident warnt EU-Partner vor Blauäugigkeit gegenüber RusslandEgils Levits: "Demokratie darf nicht schwach sein und vor Unrecht einfach einknicken" - Sanktionen gegen Moskau beibehaltenOsnabrück. Vor den Wahlen zur russischen Staatsduma hat der lettische Staatspräsident Egils Levits die Europäische Union vor zu viel Nachsicht gegenüber der Politik von Präsident Wladimir Putin gewarnt. "Bei anderen europäischen Staaten sehe ich manchmal eine gewisse Blauäugigkeit gegenüber Moskau. Wir sollten Russland aber nicht naiv gegenübertreten. Wir kennen die Tricks der Russen", sagte Levits im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Deshalb dürfe es durch die EU auch "keine Anerkennung der völkerrechtswidrigen russischen Besetzung und Annektierung der ukrainischen Halbinsel Krim geben".Im Vorfeld der Wahl zur Staatsduma hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Entsendung unabhängiger Wahlbeobachter mit der Begründung abgesagt, dass eine effektive Wahlbeobachtung angesichts der von Moskau gemachten Vorgaben nicht möglich sei.Lettlands Präsident Levits sagte der "NOZ" weiter: "Demokratie darf nicht schwach sein und vor dem Unrecht einfach einknicken. Eine Aufhebung von Sanktionen kann es daher nur geben, wenn sich Russland bei der Umsetzung des Minsker Abkommens bewegt und aufhört, die Ukraine zu destabilisieren." Europa müsse in internationalen Beziehungen beharrlich auf Recht und Gerechtigkeit bestehen. "Man kann sich nicht kurz aufregen und bald danach sagen: ,Ach, das war nichts, beginnen wir eben von Neuem.' Russland setzt genau darauf. Aber Europa muss dann eben einen längeren Atem haben."Levits, in dessen Land eine große russischsprachige Minderheit lebt, warnte zudem: "Russland möchte seine Stellung durch die Ausnutzung von Schwächen der westlichen Länder und der Nato aufwerten. Dazu nutzt Moskau alle möglichen Kanäle zur Desinformation und Propaganda."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5022147