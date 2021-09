Wien (www.fondscheck.de) - Thomas Schaufler (51), Retailvorstand der Erste Group und der Erste Bank Oesterreich, verlässt nach über zwei Jahrzehnten die Bankengruppe und wechselt in den Vorstand der deutschen Commerzbank, so die Experten von "FONDS professionell".Dort übernehme Schaufler zum 1. Januar 2022 die Verantwortung für das Segment Privat- und Unternehmerkunden. Das würden die beiden Konzerne in einer Aussendung mitteilen. Die Aufsicht müsse der Berufung in den Commerzbank-Vorstand noch zustimmen. ...

