Die abgelaufene Handelswoche war von einer zunehmenden Volatilität an den Aktienmärkten geprägt, zu der sich ein wieder erstarkender US-Dollar gesellte und damit Gegenwind für die Edelmetalle wie auch die Edelmetallaktien generierte. Hinzu kamen Wachstumssorgen in China nach den zunehmenden staatlichen Eingriffen in den Markt sowie zunehmende Sorgen über Spannungen an den chinesischen Finanzmärkten. Am relativ stärksten zeigte sich in diesem Kontext die Aktie von Wheaton Precious Metals. Die neu aufgenommenen Titel Pan American Silver, Hecla Mining und ...

