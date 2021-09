Leipzig (ots) -Heute startet die European Mobility Week 2021, an der sich europaweit mehr als 2.500 Kommunen beteiligen, um Bürger*innen auf nachhaltige Mobilitätsprojekte aufmerksam zu machen und innovative Verkehrslösungen auszuprobieren.nextbike nimmt die European Mobility Week zum Anlass, künftig noch mehr Menschen von den Vorteilen des Bike-Sharing zu überzeugen. Kund*innen, die sich vom 16. bis 22. September neu registrieren, erhalten mit dem Gutscheincode EMW2021 60 Freiminuten in allen deutschen nextbike-Systemen (außer Kiel, Usedom, Bremen, Nürnberg und München). Der europäische Marktführer im Bike-Sharing verfolgt damit das Ziel, die Verkehrswende hin zu nachhaltiger und aktiver Mobilität zu forcieren.Die Freiminuten werden nach erfolgreicher Registrierung und Eingabe des Codes EMW2021 unter "Gutscheine" im Kund*innenkonto hinterlegt und können anschließend bei beliebig vielen Fahrten eingesetzt werden.Außerdem verlost nextbike gemeinsam mit dem Motel One Leipzig-Nikolaikirche, dem H2 Hotel Leipzig, dem Zoo Leipzig und dem Panometer Leipzig drei Wochenendreisen nach Leipzig, die nextbike Heimat. Alle Nutzer*innen, die vom 16. bis 22. September mindestens einmal nextbike fahren, können am Gewinnspiel teilnehmen.Mehr Infos unter: www.nextbike.net/european-mobility-week-2021/Pressekontakt:Mareike RauchhausT 0177-2388323E presse@nextbike.deOriginal-Content von: nextbike GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154459/5022237