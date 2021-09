Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), der öffentliche Verkehrsbetreiber in der Metropolregion Barcelona, bestellt bei Solaris insgesamt 24 Elektrobusse des Typs Urbino 12 electric, die bis Ende 2022 in der Hauptstadt Kataloniens eintreffen sollen. Die zwei Dutzend Solobusse werden kommendes Jahr zu einer Reihe bereits von TMB in den Dienst gestellten Hybrid- und Elektrobussen stoßen. Darunter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...